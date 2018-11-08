Çin haber ajansından 'yapay zekalı haber spikeri'

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre, ajans, gerçek haber sunucularının görüntülerini makine öğrenme teknolojisiyle birleştirerek haber metinlerini otomatik olarak okuyabilen dijital kompozit modeller geliştirdi.

Ajans, yapay zekayla çalışan modelleri üretmek için Çin'in popüler arama motoru Sogou ile iş birliği yaptı.

İngilizce ve Çince haberler için ayrı olarak geliştirilen iki insan görünümlü model, gerçek haber sunucusu görüntülerinden oluşan bir katman üzerine yerleştirilen ağız ve yüz animasyonlarından oluşuyor. Okunan haberin içeriğine göre değişen animasyonlara, sentezlenmiş insan sesi eşlik ediyor.

Haberde görüşüne başvurulan teknoloji uzmanları, makine öğrenme teknolojisiyle geliştirilen dijital kompozitlerin şimdilik "CGI" denilen bilgisayarda üretilen görsel modellerden ve sesli dijital asistanlarda kullanılan ses sentezleme teknolojisinden çok üstün sonuçlar vermemekle birlikte, yapay zekayla yaratıldığı için geliştirmeye açık olduğunu vurguladı.

Şinhua'dan yapılan açıklamada, dijital modellerin, televizyon, internet ve mobil yayıncılıkta haber üretiminde kullanılacağı, yapay zekayla çalışan sunucular sayesinde haber üretim maliyetlerinin düşürülerek etkinliğin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 21:10