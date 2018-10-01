Yardım kuruluşları Endonezya için teyakkuzda

Endonezya depremden sonra uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Ülkede deprem sonrası yaşanan tsunami ile yerle bir olan bölge için düzinelerce yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütleri yardım sağlamak için sıraya girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun.

Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." dedi.

İHH yaptığı açıklamada, "Endonezya'yı vuran 7,5 büyüklüğünde depremle birlikte bazı bölgelerde tsunami meydana geldi. Acil Yardım ekiplerimiz bu gece yola çıkmak üzere hazırlıklara başladı. DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek siz de 5 TL destekte bulunabilirsiniz. " dedi.

Sadakataşı Derneği açıklamasında, "Endonezya Acil Yardım Bekliyor!

7.5 şiddetindeki deprem ve ardından oluşan tsunami ile sarsılan Endonezya’nın acılarına ortak olmak ve yaralarını sarmak için acil yardım çağrısı yapıyoruz." dedi.

Türk Kızılay'ı açıklamasında, " depremin ve tsunaminin ardından Bangladeş delegasyonumuzdan iki uzman personelimiz, Endonezya Kızılhaçı ile birlikte afet yardım çalışmalarına katılmak üzere Sulawesi bölgesine hareket etmiştir. " dedi.

Beşir Derneği açıklamasında,

"Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 800 den fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Doğabilecek insani yardım için bölgede çalışmalarımız devam ediyor.

Yaraları sarmak için;

Acil Yaz 4032'ye Gönder 10₺ bağışla " dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 10:03