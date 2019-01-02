Yasadışı orman arazisi ihlali Hindistan'ı afetlere hazırlıyor

Hindistan Sind'de ormanlık araziler yasadışı olarak işgal ediliyor. Şimdiye kadar 70 bin dönümün işgal edildiği ve doğal afetlere karşı bölgenin savunmasız bırakıldığı belirtiliyor.

Yasadışı orman arazisi ihlali Hindistan'ı afetlere hazırlıyor

Hindistan'da Sindh'in kıyı şeridindeki mangrov ormanlarının tükenmesi, yalnızca kıyı topluluklarının yaşamlarını etkilemiyor, aynı zamanda kent merkezlerini tsunamilerden ve fırtınalardan korumak için doğal bir engel bulunmadığı anlamına geliyor. 

Sindh’de en az 70 bin dönümlük orman arazisinin yasadışı olarak işgal edildiği bildirildi.

149.235 dönümlük orman arazisi yasadışı işgal altında

Hindistan yargısı, 31 Ekim'de yasadışı olarak tahsis edilen arazilerin iade edilmesine ilişkin bir talimat gönderdi ancak şu ana kadar bununla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Kasım ayının sonunda yapılan bir açıklamada, son beş yılda yaklaşık 149.235 dönümlük arazinin etkili kişiler tarafından yasadışı olarak işgal edildiği bildirildi.

Dadu'da 27.566 dönümlük toprak yasadışı olarak işgal edildi, Benazirabad'da 24.161 dönümlük arazi, Sukkur'da 23.715 dönüm, Haydarabad'da 19.281 dönüm, Larkana'da 12.258 dönüm, Khairpur'da 17.477 dönüm ve Kandhkot'ta 7.879 dönüm.

Başbakan, işgalcilere yönelik kapsamlı bir kampanya başlatıldığını ve 15.733 dönüm arazinin boşaltıldığını ve mafya topraklarına yönelik kampanyanın “tam hız decam ettiğini” söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37