"Yemeğe muhtaç kişilere zorla Hindistan bayrağı satılıyor"

Ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisi lideri Rahul Gandi, 15 Ağustos'ta kutlanan Bağımsızlık Günü'ne yaklaşırken karneyle ücretsiz yemek dağıtılan dükkanlarda bayrak satın alınması için halka baskı yapıldığını ileri sürdü.

1947'de Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan eden Hindistan, her yıl 15 Ağustos'ta kutlama yapıyor.

Bağımsızlık Günü'nde kamu binalarına bayrak asılıyor. Bazı Hintliler de evlerini bayraklarla süslüyor.

Öte yandan bu yıl Modi hükümeti, "her eve bir bayrak" kampanyası başlattı. Bu kapsamda pazartesi gününe kadar en az 200 milyon bayrağın asılması hedefleniyor.

Parlamenter Gandi, Haryana eyaletinde bir dükkandaki görevlinin, ücretsiz erzak için gelen ve bayrak satın almayan bir kişiyi azarladığının görüldüğü videoyu hatırlattı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda dükkan sahibi, "Bu, tepeden gelen bir hükümet emri. Patronum bana bayrağı satın almayı reddedenlere erzak vermememi söyledi" diyor.

"Milliyetçilik asla satılamaz" diyen Gandi, iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) hem bayrağa hem de maddi durumu kötü kişilerin onuruna hakaret ettiğini savundu.

Guardian'ın aktardığına göre hükümete destek veren kişilerin, öğrenciler, esnaflar ve şirketlere bayrak asmaları için baskı yaptığı da iddia ediliyor.

Milliyetçi çizgideki BJP'nin bir üyesi olan Haryana Eyalet Başbakanı Manohar Lal Khattar ise iddiaları reddediyor:

Kimse kimseyi bayrak satın almaya zorlayamaz.

Öte yandan bahsi geçen dükkana erzak tedariki durduruldu.

Kaynak: Independent Türkçe