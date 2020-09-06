Yemen'de para birimindeki değer kaybı protesto edildi

Cemal Caddesi'nde toplanan göstericiler, Yemen riyalinin değer kaybına karşı gösteri düzenledi.

"Para biriminin çöküşü diğer bir katil" sloganıyla tepkilerini dile getiren Yemenliler, ekonomideki kötü durumdan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu sorumlu tuttu.

Ülkede limanların kapalı olduğunu, hükümetin karar almasının ve petrol ile gaz ihracatının engellendiğini belirten göstericiler, ekonominin "Husi milislerinin darbesi, Güney Geçiş Konseyi, hükümetin kayıtsızlığı ve koalisyonun müdahalesinin kurbanı" olduğuna işaret etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA