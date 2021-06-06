Yemen'den SABA haber ajansı baskınına kınama

Yemen hükümetinden yetkili bir kişi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı unsurların, resmi haber ajansı SABA'nın geçici başkent Aden'deki merkezine düzenlediği baskını kınadı.

SABA haber ajansında yer alan habere göre, Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığından bir yetkili, ajansın Aden'deki merkezine düzenlenen baskının, Suudi Arabistan'ın devlet kurumlarını aktifleştirmek, safları birleştirmek ve darbenin son bulması için harcadığı çabaları ve Riyad Anlaşması'nı kasıtlı olarak bozmayı amaçladığını belirtti.

GGK'ye bağlı unsurlarca düzenlenen baskını kınayan yetkili, İran destekli Husilere fayda sağlayacak, Riyad Anlaşması'nı bozma girişimlerine fırsat verilmemesi ve sağduyulu olunması çağrısı yaptı.

GGK'den şu ana kadar olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SABA'nın Aden'deki yönetiminden çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, GGK'ye bağlı silahlı bir grubun, ajansın Aden'deki merkezine baskın düzenlediği, binada bulunan sivil korumaları ve çalışanları zorla dışarı çıkardığı belirtilmişti.

Yemen'de meşru hükümet ile BAE destekli GGK arasında son dönemde karşılıklı gözaltılar ve eş zamanlı şekilde başlayan silahlı çatışmalarla gerginlik yeniden tırmandı.

AA