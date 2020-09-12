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Yemen'in kuzeyindeki çatışmalar yaklaşık 3 bin aileyi yerinden etti

Yemen hükümeti ülkenin kuzeyindeki çeşitli cephelerde Husilerle çıkan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 3 bin ailenin yerlerinden edildiğini açıkladı.

Yemen'in kuzeyindeki çatışmalar yaklaşık 3 bin aileyi yerinden etti

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan, Yerinden Edilmişler Kampları İdaresi İcra Birimi tarafından yayımlanan raporda Marib, Cevf ve Beyda illerindeki çatışmalar sebebiyle 2 bin 945 ailenin göç etmek zorunda kaldığı ve söz konusu kişilerin yine Marib ilindeki çeşitli bölgelere dağıtıldığı belirtildi.

Marib'deki insani yardım çalışmalarının yerinden edilen kişilerin yoğun göçü sebebiyle her geçen gün zorlaştığına dikkat çekilen raporda, uluslararası insani yardım kuruluşlarına bu kişilerin ihtiyaçları için çabalarını artırma çağrısı yapıldı.

Raporda söz konusu ailelerin hangi zaman aralığında yerlerinden ayrıldıklarına dair bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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