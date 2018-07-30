Yemen - Umman arası Karayolu ulaşıma açıldı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Yemen'in Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella'yı Umman'a bağlayan Uluslararası Ed-Dabbe Karayolu'nun 2,5 yıl aradan sonra ulaşıma açıldığı belirtildi.

Hadramevt Valisi ve 3'üncü Askeri Bölge Komutanı Tümgerenal Ferac Salimin el-Bahseni açılışta yaptığı açıklamada, Dabbe karayolunun, yol üzerinde yer alan petrol tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kapalı tutulduğun ve karayolunun her gün 05.00 ila 21.00 saatlerinde ulaşıma açık olacağını belirtti.

Mukella'nın doğusunda yer alan Uluslararası Dabbe Karayolu, hükümete bağlı güçlerin Nisan 2016'da kenti El-Kaide'den kurtarmasının ardından kapatılmıştı. Yol güzergahında, yaklaşık 3,5 milyon varillik ham petrol tanklarının bulunduğu Dabbe Petrol Limanı yer alıyor.