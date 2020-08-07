Yeni 'bağımsız' Malay partisi ilan edildi

Malezya eski başbakanı Mahathir Muhammed 7 Ağustos Cuma günü "bağımsız" bir Malay partisi kurulduğunu duyurdu.

Henüz bir adı olmayan yeni partinin Bersatu'nun orijinal mücadelesini destekleyeceğini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında "Şimdilik 'Bebas' olarak anılan yeni parti, Pakatan Harapan veya Perikatan Nasional'a bağlı olmayacak." Dedi.

Bersatu terimi, Umno'nun Malay'daki adı olan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu'ya (Birleşik Malezya Ulusal Örgütü) atıfta bulunuyordu. Dr Mahathir, Umno'yu Najib Razak (Necip Rezak)'ı başbakan olarak görevden almaya ikna edemediği için 2016 yılının sonlarında Bersatu'yu kurdu.

Kaynak: thestar.com.my

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, 12:36