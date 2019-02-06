Yeni bölgeler Özerk Moro Müslümanlarına katılmayı oyladı

Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanları, bölgenin siyasi geleceğini değiştirecek tarihi Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ikinci ayağı için sandık başına gitti.

Bölgenin kuzeybatısında yer alan Lanao del Norte'deki 6 belediye ve Kuzey Cotabato'daki 67 yerleşim yerinde yaşayan seçmenler, Lanao del Norte ve Kuzey Cotabato'nun bazı yerleşim yerlerinin de yeni özerk bölgeye dahil olup olmayacağına ilişkin oy kullanacak.

Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC), bölgede yaşayan Müslüman, Lumad, Hristiyan ve yerel halklardan oluşan yaklaşık 640 bin seçmenin oy vermesinin beklendiğini duyurdu.

Resmi tatil ilan edilen seçim yerlerinde, 07.00 ila 15.00 saatlerinde oy verilebileceği, sonuçların 4 günde ilan edileceği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberde, COMELEC Sözcüsü James Jimenez, seçim yerlerinde oy verme işleminin başladığını söyledi.

Jimenez, ilk oy vermeye gelenlerin kadın ve yaşlı seçmenler olduğunu, bölgedeki mevcut tansiyonun insanların heyecanını azaltmadığını kaydetti.

BOL yasasının 21 Ocak'ta onaylandığını anımsatan Jimenez, "Bu referandum duygudan uzak ve pratik. Bölge halkı BOL kapsamına dahil olup olmayacağına cevap veriyor." dedi.

BOL yasası, ocak ayında bölgedeki 1,5 milyondan fazla Moro'nun "Evet" oyu vermesi sonucunda kabul edilmiş ve Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) idaresi kurulmuştu.

Bölgede 21 Ocak'ta yapılan ve "Evet" oylarının açık ara önde çıktığı referandumun ardından, Lanao del Norte ve Kuzey Cotabato'nun bazı yerleşim yerlerinin de yeni kurulacak özerk bölgeye dahil olup olmayacağı oylanıyor.

- Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kuruluyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak İslam hukuku hükümlerinin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek. Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarının idaresini üstlenecek.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Kaynak: AA