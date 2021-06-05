Yeni tehlike Nepal’de

Hindistan'da iki yüzü aşkın kişinin ölümüne neden olan 'kara mantar' hastalığı komşu Nepal'de de bir can aldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mukormikoz" da denilen hastalıktan hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında bir erkek olduğu ve ülkenin batısındaki bir hastanede 'temporal lob ensefaliti' teşhisi ile yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Krishna Prasad Poudel, ülkede en az 10 kişinin de bu hastalığa yakalandığını ifade etti.

Covid-19'a karşı stereoid tedavisinin bağışıklık sistemi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle hastalığın tetiklendiği düşünülmesine rağmen hayatını kaybeden kişinin Covid-19 testinin negatif çıktığı belirtildi.

Yakalanan her iki kişiden birinin ölümüne neden olan Mukormikoz, komşu Hindistan'da şu ana kadar 219 kişinin ölmesine neden oldu.

Mayıs ortasında Hindistan gibi Nepal'de de tavan yapan Covid-19 vaka sayısı günde 9 bin kişiye kadar çıkmış durumda. Bu tarihten beri sayıda gerileme gözlemlense de sağlık sistemi hala büyük baskı altında.

Salgının başından hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bine ulaştığı ülke, uluslararası kamuoyundan aşı yardımı talep etmişti.

Kaynak: Euronews