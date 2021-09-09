Yerli savaş gemisi üretip kullanmaya başladılar

Tayvan’ın doğu kıyısında bulunan Su’ao’da düzenlenen törende konuşan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, geminin "ulusal savunmada bağımsız olma yolunda hangi zorluklar ortaya çıkarsa çıksın bunların birer birer aşılabileceğini kanıtladığını" söyledi.

"Ta Jiang" adı verilen savaş gemisi, Tayvanlı Lung Teh Shipbuilding Co. tarafından inşa edildi. "Ta Jiang"ın donanmanın hizmetine sunulacak 6 geminin ilki olduğu kaydedildi.

Yerli savunma sanayinin güçlendirilmesine öncelik veren Tayvan lideri Tsai Ing-wen, adada yüksek teknoloji kullanarak daha sofistike savunma sistemlerinin geliştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Çin’in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan’a yakın sularda ağustos ayında düzenlediği askeri tatbikatlar ikili arasındaki gerilimi artırmıştı.

Çin, 17 Ağustos’ta Tayvan’ın güneyinde askeri tatbikata başlamıştı.

28 Ağustos’ta ABD’ye ait savaş ve sahil güvenlik gemisi Tayvan Boğazı’ndan geçmiş ve bu durum Çin tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Tayvan 6 Eylül’de, ABD gemilerinin boğazdan geçişini provokatif bir eylem olarak tanımlayan Çin’in, 19 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiğini bildirmişti.

AA