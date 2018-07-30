Yeşim madenindeki heyelanda ölen işçiler bulundu

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Myanmar'ın kuzeyinde bulunan yeşim madeninde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 23 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Bu sabah yoğun muson yağmurları yüzünden ara verilen arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Aramalar sonucu 23 madencinin ölü bedenleri bulundu. Arama kurtarma ekibi birçoğu Kachin eyaletinin uzak bölgelerindeki küçük etnik Rawang azınlığa ait olan işçilerden dörtünü aramaya devam ediyor.

Milyarlarca dolarlık yeşim endüstrisinin kalbi olan ülkede Hpakant'ın yerel yönetiminden bir yetkili medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması şartı ile AFP'ye verdiği demeçte, "Dün (Pazar) akşamı 23 ölü ceset bulduk ve bugün hava durumu iyi olursa kalan dört kişiyi bulmaya çalışacağız." dedi.

Yerli halkın yarı kıymetli değerli taş parçaları için alınteri döktüğü madenlerde heyelanlar yüzünden bu yıl düzinelerce fakir yerli işçi yitirildi. Set Mu ilçesindeki bu son felaket, özellikle küçük Hamang etnik grubunu vurdu.

Kurtarma operasyonları için yardım eden yerel bir yerleşimci olan Shwe Thein, "Cenazeler kendi aileleri tarafından alınıyor. Bu sefer bölgedeki köylerimiz gerçekten kötü bir şekilde yaralandı." dedi.

Dünyanın en kaliteli yeşim taşının çoğu Kachin eyaletinden geliyor, ancak en büyük müşteri ülke olan Çin'deki doyumsuz talebi karşılamak için çoğu sınırdan yasadışı olarak kaçırılıyor.

Watchdog Global Witness firması 2014'teki sektörün 31 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Bununla birlikte, yönetmeliklerin yetersizliği ve kötü gözetim, yeşim taşından elde edilen kârların çok azının devlet kasalarında kalması anlamına geliyor.

Kachin'in bol doğal kaynakları, etnik isyancılar ve ordu arasındaki on yıllar sürecek bir çatışmanın her iki tarafına da madenin kontrolünü ve getirdikleri gelirleri kontrol etmeleri için yardımcı oluyor. 2011 yılında 17 yıl süren ateşkesin sona ermesi sonrası 100 binden fazla sivil evlerinden kaçmak zorunda kaldı.