Yolcu uçağı helikoptere çarptı

Nepal'den Everest Dağı yakınlarındaki havalimanına dağcıları taşıyan küçük uçak, kalkış sırasında kontrolünü yitirdi.

Yolcu uçağı helikoptere çarptı

Nepal'in Everest Dağı yakınındaki Lukla kasabasında bulunan Tenzing-Hillary Havaalanı'nda turistleri taşıyan küçük yolcu uçağının  kalkış sırasında pistte park halindeki helikoptere çarpması sonucu üç kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı bildirildi. 

Nepal sivil havacılık yetkilileri, Lukla'dan başkent Katmandu'ya  gitmek üzere Tenzing-Hillary Havaalanı'ndan kalkmaya hazırlanan Summit Air  firmasına ait küçük uçağın, pistte park halindeki Manang Air firmasına ait  helikoptere çarptığını, kazada uçağın pilotu ile helikopterin yakınındaki iki  polis memurunun hayatını kaybettiğini, çevredeki dört kişinin yaralandığını  açıkladı.

Yetkililer, yaralıların helikopterlerle Katmandu'ya sevk  edildiğini, turistleri taşıyan yolcu uçağındaki dört yolcu ile bir hostesin  kazadan yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Kazanın ardından Tenzing-Hillary Havaalanı'ndaki uçuşların geçici  olarak durdurulduğu kaydedildi. 

Nepal'in doğusundaki 2 bin 680 metre rakımlı bir dağ kasabası olan  Lukla'nın Tenzing-Hillary Havaalanı, dünyanın en tehlikeli havaalanlarından biri  olarak biliniyor. Havaalanı, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na  Nepal yönünden yapılan seyahatler için giriş kapısı işlevi görüyor. 

Kaynak: AA

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