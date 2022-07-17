Yolcu uçakları 2 hafta arayla havada arızalandı

Indigo Havayollarından yapılan açıklamada, içerisinde yaklaşık 180 yolcu bulunan 6E-1406 sefer sayılı uçağın pilotun teknik bir sorun tespit etmesinin ardından Karaçi’ye yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, gerekli prosedürlerin takip edildiği ve tedbir olarak uçağın Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hava yolu şirketi, yolcuların alınması için Karaçi’ye yeni bir uçak gönderdi. Arızalı uçağın tamiri ise sürüyor.

Bu, 2 hafta içerisinde Hint hava yolu şirketlerine ait Karaçi’ye inen ikinci uçak oldu.

Spice Jet Havayollarına ait Yeni Delhi'den Dubai’ye giden yolcu uçağı, yakıt sızıntısı şüphesiyle 5 Temmuz’da Karaçi’ye iniş yapmıştı.