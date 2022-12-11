Yolsuzluktan yargılanan Başbakan Şerif'in oğlu Pakistan'a döndü

Pakistan’da hakkında yolsuzluk davaları bulunan Başbakanı Şahbaz Şerif’in oğlu Süleyman Şahbaz, 2018’de ayrıldığı ülkeye bu sabah döndü.

Ulusal basındaki haberlere göre, 2018’den bu yana Londra’da yaşayan Şahbaz, sabah saatlerinde İslamabad’a vardı.

Süleyman Şahbaz, sosyal medya paylaşımında, güvenliği için Pakistan’ı terk etmek zorunda kaldığını, yeni siyasi düzeni kolaylaştırmak için kendisi ve ailesi hakkında sahte davaların oluşturulduğunu ifade etti.

Süleyman Şahbaz için İslamabad Yüksek Mahkemesi geçen hafta, 13 Aralık’a kadar geçerli olmak kaydıyla, geçici kefalet verdi. Bu, Süleyman Şahbaz’ın söz konusu tarihe kadar gözaltına alınmasını engelliyor.

Süleyman Şahbaz ile ilgili 2018 genel seçimleri öncesi Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), çeşitli davalar açmıştı. Süleyman Şahbaz, hakkında açılan davalar sebebiyle 2018 genel seçimler öncesi Londra'ya gitmişti.

Federal Soruşturma Ajansı ise Başbakan Şerif ve iki oğlunu Kasım 2020’de yolsuzluk ve kara para aklamayla suçlamıştı.

Mahkeme, bu yıl 12 Ekim'de aldığı kararda, Başbakan Şahbaz Şerif ve diğer oğlu Hamza Şerif’i, yargılandıkları kara para aklama davasında suçsuz bulmuştu.

Fakat Süleyman Şahbaz, yurt dışında olduğu ve davalara katılmadığı için onun hakkında beraat kararı verilmemişti.

Şerif ve iki oğlu 16,3 milyar rupi (yaklaşık 72,5 milyon dolar) değerinde kara parayı aklamakla suçlanmıştı.