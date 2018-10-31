Zarif 12 İran askerini arıyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bir günlük resmi ziyaret için ikinci kez Pakistan'a gitti. Pakistan'da Başbakan İmran Han ve mevkidaşı Şah Mahmud Kureşi ile bir araya gelen Zarif'in iki ülke ilişkileri ve iş birliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldığı belirtilirken, "Bölgede yaşanan zorluklar, her iki ülkeye de daha yakın ilişki kurma imkanı sağlıyor." denildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Pakistan-İran sınırının güvenliği konusunun da gündeme geldiği bildirildi. Sınırdaki faaliyetlerde yapılan iş birliğine dair memnuniyet vurgulanırken, sınır güvenliği konusunda iki ülke arasındaki kurulu çoklu mekanizma ile yakın istişarelere devam edilmesi kararlaştırıldı.

Dışişleri Bakanı Kureşi görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Pakistan-İran sınırının bir barış sınırı olduğunu belirterek Pakistan'ın bunu sürdürmek için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini söyledi. Bu arada yerel basında çıkan habere göre, görüşmede sınırda kaçırılan 12 İranlı askerin bulunmasına ilişkin düzenlenen operasyonlar da ele alındı.

"12 asker için Pakistan'a geldim"

İslamabad Havalimanı’nda Pakistan ziyaretiyle ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “İran ve Pakistan en iyi iki komşudur. Tahran bu ülke ile çok iyi ilişkilere sahip. Burada tüm alanlar hakkında görüş alışverişinde bulunacağız.” dedi.

Zarif, “Ne yazık ki son günlerde bazı İranlı sınır muhafızlarının teröristler tarafından rehin alınmasına tanık oldu. Bu değerli askerlerin yurda geri dönebilmesi için Pakistanlı tarafla düzenli görüşmeler yapmak şarttır.” ifadelerini kullandı.

Bu meselenin telefon görüşmelerinin yanı sıra Pakistanlı yetkililerle yapılan görüşmelerde ele alındığını hatırlatan Zarif, “Bugün de bu konuyu takip etmek için Pakistan'a geldim” açıklamasını yaptı.

Kaçırılan askerlerin son durumu hakkında Bakan Zarif, şunları söyledi:

“Pakistanlı yetkililer, hem İran heyetine hem de yaptığım telefon görüşmesinde askerlerin serbest bırakılması için ellerinden geleni yapacağı sözünü verdiler. Bugün bu ülkedeki dostlarımızla bu meseleyi konuşmak amacıyla Pakistan'a geldim.”

Karar: AA