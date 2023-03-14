'Zehirlendi' demişlerdi

Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov, ülkesindeki son durumu görüşmek üzere Pazartesi günü Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

BBC'nin paylaştığı bir videoda, Ukrayna Savaşı'nın 'destekçisi' olan Kadirov'un Rusya Devlet Başkanı'nın karşısında oturduğu ve yol güvenliği, temiz su ve eğitim gibi konulara ilişkin bir dizi notu okuduğu görüldü.

Son zamanlarda, Kadirov'un sağlığının böbrek sorunları nedeniyle ciddi şekilde kötüleştiğine dair raporlar ortaya çıkmıştı. Bu durum Çeçen liderin 'planlı' bir zehirlenmenin kurbanı olabileceği spekülasyonlarına yol açmıştı. İngiliz medyasında Kadirov'un Rusya'daki doktorlara 'güvenmediği' için BAE'li doktorlardan yardım istediği de öne sürülmüştü.

Söylentiler geçen hafta Kremlin'de yapılan ancak başkanın basın ofisi tarafından bildirilmeyen, Putin ile Kadirov'un oğlu Akhmat arasında yapılan tek başına bir görüşme ile daha da körüklenmişti.

Kadirov'un kendisi dışında birinin 20 yılı aşkın bir süredir ülkesi adına Putin ile ilk kez bir araya geldiği bu zirve, bazı uzmanlar tarafından genç Kadirov'un babasının yerine geçeceğinin kanıtı olarak değerlendirilmişti.

Telegram kanalı Vremennoye Pravilelstvo geçen hafta bir haber yayınlamış ve "Kadirov'un oğlunun Putin'le görüşmesi şaşırtıcı bir şekilde Kadirov'un ciddi hastalandığı haberleriyle aynı zamana denk geldi. Böbrekleriyle ilgili sorunları var. Emekli olabilir. Dolayısıyla oğul Kadirov'un Çeçenistan'ın başına geçmesi için bir halef olarak sunulmuş olması mümkün" demişti.

Uzmanlar, Kadirov'un Putin ile son görüşmesinin bu iddiaları ortadan kaldırmaya yönelik olduğu öne sürülüyor.