"Zengin ülkeler sadece daha da zenginleşmek istiyor"

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, gelişmiş ülkelerin iklim krizine karşı adım atmadığını söyledi.

ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri’ne katılan Vecid, Fransız haber ajansı AFP’ye konuştu.

Vecid, iklim krizine neden olan ülkelerin üzerlerine düşeni yapmadığını belirterek, şunları söyledi:

Konuşabilirler ama bir adım atmıyorlar. Zengin ülkeler, gelişmiş ülkeler, bu onların sorumluluğu. Harekete geçmeliler. Fakat onlardan pek bir karşılık göremiyoruz. Bu tam bir trajedi.

74 yaşındaki lider, "Zengin ülkeleri iyi biliyorum. Onlar sadece daha da zenginleşmek istiyor. Başkalarını umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında uygulamaya konan ve ülkelerin karbon salımlarına dair bilgilerin paylaşıldığı "Hedeflenen Ulusal Katkı" (INDC) endeksine göre Bangladeş en az sera gazı salımı yapan ülkelerden.

Güney Asya ülkesinin küresel karbon salımına katkısı yüzde 0,09 oranında.

Arakanlı Müslümanlara da yardım yok

Vecid, Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlarla ilgili krizde de Batı’nın üzerine düşeni yapmadığını belirtti.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ve Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve işyeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM’ye göre, Ağustos 2017'den beri Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

"Onlar ülkemizde oldukça, bizim sorumluluğumuz altındalar" diyen başbakan, halkın sığınmacı akınından gittikçe rahatsızlık duyduğuna da dikkat çekti.

Vecid, "Öfkeli olduklarını söyleyemem ama durumdan rahatsızlar. Tüm yük bize kalıyor ve bu bir sorun" ifadelerini kullandı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" veya "soykırım" diye niteliyor.

Kaynak: Independent Türkçe