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Atatürk gençlerle
GENEL
19.05.2021, 09:54
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Atatürk, 15 Aralık 1930'da İstanbul Darülfünu'nda (Üniversitesi) öğrencilerle ders dinledi.
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#Ayasofya Camii
#yabancı öğrenci
#mescidi aksa
#emine erdoğan
#corona virüsü
#24 saat
#koronavirüs
#brezilya terör
#Post Öykü
#Michael Hayden
#23 Temmuz
#Büyükşehir Yasası
#asker telefonu
#Menakil
#beyin göçü
#İmralı heyeti Nevruz
#Türkiyede 1 mayısın tarihi
#idam yasası
#valvani
#İran uçak düştü