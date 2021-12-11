2 euro tanıtıldı

Fransa, 1 Ocak itibarıyla 6 aylığına Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenecek. Bu tarih, birliğin tek para birimi olarak euroya geçişinin de 20'inci yıl dönümüne denk geliyor.

20'inci yılda euronun hem madeni paraları, hem de banknotları için yeni tasarımlar belirlenirken, ilk olarak iki euroluk madeni para için tasarıma gidildi.

Fransız tarihi simgeli 30 milyon adet 2 euro

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, yeni 2 euroların 1 Ocak'tan itibaren tedavülde olacağını açıkladı.



Üzerinde Fransız tarihinin simgelerinin de yer aldığı 30 milyon adet 2 euroluk madeni para dolaşıma sunulacak.

Bir euroluk madeni paraların tasarım aşaması sürüyor.

Tasarım yarışması düzenlenecek

Avrupa Merkez Bankası da, daha önce banknotlar için yeniden tasarım sürecinin başlatılacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda tasarımların belirlenmesi için uzman gruplar oluşturulacak ve seçilen tasarımlar için yarışma düzenlenecek.

Nihai kararı Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi 2024'e kadar verecek.



AB ülkelerinin, tek para birimi euroyu kullanmasına 1999'da karar verilmişti.



2002'de euro banknotları ile madeni paralar piyasaya sürülmüştü. Yeni banknotların da 2024 yılında basılması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber