AB 2019'da 700 binin üzerinde vatandaşlık verdi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2019 yılında 706 bin 400 kişiye vatandaşlık verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2019 yılında AB üyesi 27 ülkede vatandaşlık hakkı kazananlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkeleri arasında 2019'da en fazla vatandaşlık veren ülkeler 132 binle Almanya, 127 binle İtalya, 109 bin 800 ile Fransa, 99 binle İspanya ve 64 bin 200 ile İsveç oldu.

AB ülkeleri, 2019'da toplam 706 bin 400 kişiye vatandaşlık verirken, bu rakamın yüzde 87'si AB vatandaşı olmayan ya da herhangi bir ülke vatandaşlığı bulunmayan kişilerden oluştu.

Bu dönemde en fazla sayıda AB vatandaşlığını Faslılar aldı. 66 bin 800 Faslı, 41 bin 700 Arnavut, 29 bin 800 İngiliz, 29 bin 100 Suriyeli, 28 bin 600 Türk, 23 bin 500 Brezilyalı, 18 bin 100 Ukraynalı, 18 bin Cezayirli ve 16 bin 400 Rus 2019'da AB üyesi ülke vatandaşı oldu.

Öte yandan, 26 bin 600 Romanyalı, 12 bin 600 Polonyalı ve 8 bin 700 İtalyan da bir başka AB üyesi ülke vatandaşlığı aldı.

AA