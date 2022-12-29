AB, Çin'den gelenler için Kovid-19 testi istemeyecek

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Kovid-19 politikasını değiştirmesiyle hızla artan vakalar karşısında Çin'den AB ülkelerine seyahat edenlere test zorunluluğu kararı almadı.

Çin'de vakaların artmasıyla ABD, Japonya ve Hindistan gibi bazı ülkelerin, Çin'den gelenlere test zorunluluğu getirmesinin ardından AB ülkelerinin sağlık yetkilileri konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıdan seyahat kuralları konusunda ortak bir tutum için AB ülkelerinin görüşmeleri sürdürme kararı çıktı. Toplantı bitiminde yapılan açıklamada, "Ortak hareket etmeliyiz ve görüşmelerimizi devam ettirmeliyiz." ifadesi kullanıldı.

AB'nin sağlık kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de koronavirüsün Çin'de hakim durumdaki Omicron BF.7 varyantının zaten Avrupa'da bulunduğunu belirtti.

ECDC'den yapılan açıklamada, "Tetikte kalmaya devam edeceğiz. Gerekmesi halinde acil durum tedbirlerini almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

ECDC uzmanları, Avrupa'da hem hastalık geçmişi hem de aşılamalarla bağışıklığın yüksek olduğunu, bu nedenle Çin'deki vaka artışının Avrupa'yı çok fazla etkilemeyeceğini değerlendirerek, Çin'den gelenlere test zorunluluğunun gerekmediği görüşünü ifade etti.

AB ülkelerinden İtalya, Çin'den gelen yolculara test mecburiyeti getirmiş, AB genelinde aynı kararın alınmasını istemişti.

Milano Malpensa Havalimanı'na Çin'den gelen yolcuların neredeyse yarısının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesindeki önlemlerin AB genelinde uygulanması halinde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

İtalya gibi AB ülkelerinin çoğunun Şengen Bölgesi üyesi olması dolayısıyla bu ülkelerden birine girenler, sınır kontrolü olmaksızın diğer Şengen ülkelerine geçebiliyor. İtalya, bu nedenle AB genelinde koordineli bir yaklaşım sergilenmesini istiyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının hafiflemesinden sonra seyahat kısıtlamalarının neredeyse tamamı kaldırılmıştı. AB Konseyi de 13 Aralık'ta üye ülkelere Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarını tamamen kaldırma tavsiyesinde bulunmuş, gerektiğinde "acil durum frenine" basabileceklerini bildirmişti.