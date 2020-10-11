AB, Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulması çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan insani ateşkesin gerginliğin düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Tarafları ateşkese uymaya çağırıyorum." ifadesini kullanan Michel, şiddet kullanılmasından ve sivillerin tehlikeye atılmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Michel, taraflar arasında ön şartsız müzakerelerin vakit kaybedilmeden başlaması gerektiğini ifade etti.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA