AB'de 36 milyar euro ticaret açığı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 178,2 milyar euroya, ithalatı da yüzde 52,4 yükselerek 214,2 milyar euroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı ocak ayında 36 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 yükselişle 199,5 milyar euro, ithalat da yüzde 44,3 artışla 226,7 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, ocakta 27,2 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 35,4 milyar euro ile ABD, 23,3 milyar euro ile Birleşik Krallık, 16,2 milyar euro ile Çin, 12,9 milyar euro ile İsviçre, 7,1 milyar euro ile Rusya ve 6,4 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50 milyar euro ile Çin, 21,8 milyar euro ile ABD, 19 milyar euro ile Rusya, 13,8 milyar euro ile Birleşik Krallık, 10,4 milyar euro ile Norveç, 10,3 milyar euro ile İsviçre ve 8 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.