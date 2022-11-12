AB'de dört üyenin hayal kırıklığı

İtalya, Malta ve GKRY'nin içişleri bakanları ile Yunanistan Göç Bakanı'nın imzaladığı ortak açıklamada, dört ülkenin Akdeniz'den gelen düzensiz göçmenler için AB içinde ilk varış noktaları olduğuna işaret edilerek, göçmenlerin yeniden yerleştirilmesine yönelik anlaşmalara uyulmamasının "üzücü" olduğu ve "hayal kırıklığı" yarattığı bildirildi.

Açıklamada, yeniden yerleştirme konusunda diğer üye ülkelerin üstlendiği taahhütlerin, varışlara nazaran düşük kaldığı kaydedildi.

Ortak açıklamada, İtalya, Malta, Yunanistan ve GKRY'nin Akdeniz'de kurtarma operasyonu yapan sivil toplum kuruluşlarına ait gemileri de arama kurtarma konusunda uluslararası hukuka saygılı olmaya davet ettiği belirtildi.

Ayrıca dört ülkenin, STK'lerin uluslararası anlaşmalara uygun koordinasyonu için AB nezdinde bir görüşme yapılmasını "acil ve gerekli" olarak değerlendirdiği kaydedildi.

İtalya-Fransa ilişkileri düzensiz göç meselesinden gerilmişti

İtalya'nın, bu hafta içinde Akdeniz'de göçmenleri kurtaran 4 STK gemisine önce limanlarını açmakta direnmesi, ardından da liman verdiği 3 geminin 2'sindeki göçmenleri acil sağlık koşullarına göre "seçerek" tahliye etmesi, söz konusu 4 gemiden birine limanlarını açan Fransa'nın sert tepkisini çekti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İtalya'nın STK gemilerini kabul etmemesindeki ısrarın "anlaşılmaz bir tercih" olduğunu kaydetmişti.

"İtalya'yı sorumlu bir Avrupa devleti gibi davranmamakla" suçlayan Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmenleri yeniden yerleştirme programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını duyurmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Fransa'nın bu tepkisini, "anlaşılmaz, haksız ve agresif" olarak nitelemişti.