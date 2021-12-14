AB'de trenler için yeni plan

Avrupa Birliği (AB), verimli, çevre dostu ve sürdürülebilir seyahat için demir yollarını geliştirmeyi ve tren seferlerini hızlandırmayı planlıyor.

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda Birlik ulaşım sistemini çevre dostu biçimde modernize etmeye yönelik düzenleme teklifleri içeren paketini açıkladı.

Pakete göre, AB ülkelerini birbirine bağlayan otoyollar, demiryolları, su yolları, limanlar ve havaalanlarından oluşan Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) seyahat sürelerini kısaltacak biçimde geliştirilecek.

AB genelinde rekabetçi ve yüksek hızlı demiryolu bağları kurulacak. Ana demiryolu hatlarında 2040 yılına kadar yolcu trenlerinin saatte 160 kilometre ve üzerinde bir hızda seyahat etmeleri sağlanacak.

Yüksek hızlı demiryolu trafiğinin 2030 yılına kadar iki katına, 2050 yılına kadar da üç katına çıkarılması hedeflenecek. Özellikle ülkeler arası seyahatlerde tren yolculukları teşvik edilecek.

Uzun mesafeli tren seyahatlerindeki engeller kaldırılacak. Demiryolu ile sınır geçişlerinde bekleme süreleri kısaltılacak.

AB, kullanıcı dostu ve çok amaçlı biletleme imkanı sağlayacak düzenleme hazırlayacak.

Yolcularının uygun fiyatlı ve aksaklık durumunda da kullanabileceği tren biletleri edinmeleri sağlanacak.

KDV muafiyeti üzerinde çalışılacak

AB genelinde tren biletleri için bir KDV muafiyeti sağlanmasına yönelik çalışma yapılacak.

Demiryollarında güncelliğini yitirmiş ulusal teknik ve operasyonel kurallar yürürlükten kaldırılacak.

Daha fazla taşıma kapasitesine sahip uzun trenlerle temiz yük taşımacılığı yapılacak.

Ayrıca, Avrupa'daki kanallar ve nehirlerin seyir koşulları geliştirilecek. Gemiden gemiye aktarma noktaları ve yük terminallerinin kapasitesi artırılacak.

Karayollarının durumu dijital teknoloji ve alternatif yakıt kullanan araçlara uygun hale getirilecek.

Elektrik şarj istasyonları yaygınlaşacak

Yollarda alternatif yakıtlı araçlara yönelik altyapı güçlendirilecek.

TEN-T ana hatlarında 2025’e kadar her 60 kilometrede bir elektrik şarj istasyonu noktası kurulması sağlanacak.

TEN-T ağı üzerindeki 424 büyük şehrin, temiz ve toplu ulaşımı geliştirecek sürdürülebilir kentsel hareketlilik planları hazırlaması gerekecek.