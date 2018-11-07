AB'de Türkiye'nin üyelik sürecine karşı sesler artıyor

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Hahn Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamalarda görülebilir gelecekte Türkiye'nin AB üyeliğinin "gerçekçi" olmadığını savundu.

Hahn, "Uzun vadede Türkiye ve AB'nin yeni bir yol tutturarak üyelik müzakerelerine son vermesi daha dürüstçe olur" şeklinde konuştu.

Aşırı sağın iktidarda olduğu Avusturyalı Hahn, Ankara ile yeni bir stratejik ortaklık çerçevesinde çalışılarak diyalog sürdürülmesini teklif etti.

Geçtiğimiz günlerde de, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) lideri Manfred Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi hâlinde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini sonlandıracağını söylemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 00:12