AB'nin aşı sertifikasında AB'de onaylı aşılar şartı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB İçişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra aşı sertifikasıyla ilgili sorulan soruları cevapladı.

AB Komisyonunun iş veya turizm amaçlı seyahatleri kolaylaştırmak amacıyla "aşı sertifikası" veya "aşı pasaportu" olarak bilinen "Dijital Yeşil Geçiş Kartı" adlı belge hakkında gelecek hafta yasa teklifi sunacağını hatırlatan Johansson, şunları söyledi:

"Bu sertifika mevcut bazı kısıtlamaların kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayacak. Bu yeşil sertifika, bir kişinin negatif sonuçlu PCR testini veya hastalık geçirmişse antikor düzeyini veya Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından tanınan bir aşı olup olmadığını gösterecek. Seyahat ederken akıllı telefon sayesinde kolayca gösterilecek bu belge hastalığı bulaştırmadığınızı veya düşük bulaştırma riski taşıdığınızı belirtmek için iyi bir yöntem."

AB Komisyonunun yasa teklifini 17 Mart'ta açıklaması bekleniyor. Teklifin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

AB ülkelerinde onay almış ve şu anda kullanılan aşılar, BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca firmaları tarafından üretilenler. Johnson and Johnson şirketinin aşısı da dün AB'den onay aldı ancak dağıtımının nisan ayında başlaması bekleniyor.

AB üyelerinden Macaristan, Çekya ve Slovakya, AB'de yavaş ilerleyen aşı tedariki nedeniyle Rusya ve Çin'den alınan aşıları kullanmaya başlamıştı. Bu ülkelerin Rus ve Çin aşısı vurulan vatandaşlarının durumunun ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Dijital belgenin yaz aylarına kadar hazır olması öngörülüyor. Aşı sertifikasını, özellikle turizm gelirlerine ihtiyaç duyan İspanya ve Yunanistan gibi AB ülkeleri istiyor. Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkeler ise "adalet duygusunu zedeleyeceği" ve "ayrımcılığa yol açabileceği" gerekçesiyle belgeye şu an için karşı çıkıyor.

AA