AB'den 'Avrupa ordusu' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Avrupa ordusu" kurulmasının gündemde olmadığını, daha çok üyelerin askeri kapasitelerini güçlendirmeye odaklandıklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, son dönemde yeniden tetiklenen "Avrupa ordusu" kurma fikrinin hayata geçirilmesi için çalışma olup olmadığına yönelik soruyu yanıtladı.

Son günlerdeki tartışmalarda Avrupa'nın daha bütünleşik ve daha etkili bir savunma sistemi kurması ihtiyacının vurgulandığını hatırlatan Massrali, "Bir Avrupa ordusu şu an için gündemde değil. Mevcut çalışmalarımız daha çok üye ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine, savunma sanayilerinin güçlendirilmesine ve ortaklarımızla çalışmalarımızın artırılmasına yönelik." dedi.

Massrali, yıl sonunda taslağının, Mart 2022'de son halinin ortaya çıkması beklenen AB'nin "Stratejik Pusula" adlı belgesinde Avrupa'nın kendi güvenliği için nasıl sorumluluk alacağına yönelik çalışmaların da yer bulacağını söyledi.

AB'nin kendi güvenliği için başta ABD olmak üzere bağımlılıktan kurtulması için bir Avrupa ordusu kurulması fikri son dönemde yeniden gündeme getirildi. Özellikle NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ortaya çıkan tahliye krizi ve Avustralya'nın Fransa ile 50 milyar avroluk denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile ittifak kurması bu fikri yeniden tetikleyen faktörler oldu.

AA