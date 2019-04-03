AB'den İngiliz Parlamentosuna çağrı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Avam Kamarasının 12 Nisan'dan önce (ayrılığa ilişkin) bir karara varamaması halinde Brexit tarihinin kısa süreli ertelenmesi mümkün olmayacak." dedi.

Juncker, Avrupa Parlamentosunun Brüksel'deki Brexit oturumunda yaptığı konuşmada, AB'nin "son ana kadar" İngiltere'nin anlaşma olmadan Birlik'ten ayrılmasının önüne geçmeye çalışacağını söyledi.

İngiliz Parlamentosunun gelecek günlerde Ayrılık Anlaşması'nı onaylaması halinde, İngiltere'nin AB'den ayrılma süresini 22 Mayıs'a kadar uzatabileceklerini belirten Juncker, "Avam Kamarasının 12 Nisan'dan önce bir karara varamaması halinde ise Brexit tarihinin kısa süreli ertelenmesi mümkün olmayacak." diye konuştu.

"Anlaşmasız ayrılış istediğim bir sonuç değil"

Juncker, büyük ihtimalle 12 Nisan gecesi İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmış olacağını ifade ederek "Bu istediğim bir sonuç değil ancak AB'nin buna hazır olduğundan emin olmam gerekiyor." dedi.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı. İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere, ayrılığın bir süre daha ertelenmesini talep ederken AB üyesi ülkelerin liderleri 10 Nisan'da Brexit zirvesi için Brüksel'de bir araya gelecek.

Kaynak: AA