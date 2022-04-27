AB'den kardeş şehir planına destek

AB Bölgeler Komitesi, Brüksel'de 149'uncu Genel Kurul toplantısını düzenledi. İki gün sürecek toplantının ilk oturumunda AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lanercic, Komisyonun Ukrayna halkının yanında durduğunu, Türkiye, Norveç ve AB üyesi ülkelerin barınak, gıda, ilaç, tıbbi ekipman, mobil hastaneler, ambulanslar, itfaiye araçları, yangınla mücadele ekipmanı ve diğer pek çok kalemin dahil olduğu 23 bin tonluk yardım sağladığını vurguladı.

Komisyon üyesi, sivillerin tahliyesi ve yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar oluşturulması çağrısını yineledi.

Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden belediye başkanları da programa video konferans yöntemiyle bağlandı, AB kentleriyle Ukrayna şehirlerinin eşleştirilmesini önerdi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, kentin yüzde 90'ının yıkıldığını, altyapı, hastaneler, parklar, kiliseler ve okulların zarar gördüğünü belirterek Avrupalı uzmanların Ukraynalı uzmanlar ile çalışarak başta Mariupol olmak üzere tüm şehirlerin yeniden inşası için plan yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da tünelin sonunu göremediğini, savaşın daha kaç hafta ya da ay süreceğini tahmin edemediğini dile getirerek tüm şehirlerin desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov AB'ye göç eden Ukraynalıların ülkesine dönmek istediğini, döndüklerinde konforlarının sağlanması için şehirlerin yeniden inşası için AB desteğinin önemine dikkati çekti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de programın ilk gününün sona ermesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB şehirlerini ve bölgelerini Ukrayna şehirleri ve yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyan bölgelerle eşleştirme konseptini benimle paylaştı. Bunun savaş nedeniyle tahrip ve travmatize edilmiş şehirleri canlandırmaya yardımcı olmak için iyi bir fikir olduğuna inanıyorum. Tamamen destekliyorum." ifadesini kullandı.