AB'den Libya'ya silah ambargosunu delen biri Türk üç şirkete yaptırım

Avrupa Birliği'nin (AB), Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirket ve iki kişiye uyguladığı yaptırım kararı bugün yürürlüğe girdi.

AFP'nin son dakika haberine göre, Avrupa Birliği Libya'ya silah ambargosunu delen 3 şirkete yaptırım kararı aldı. Şirketlerden birinin Türk, birinin Kazakistanlı diğerinin ise Ürdünlü olduğu belirtildi.

Libya'ya savaş malzemesi sevkiyatına katıldıkları ve ambargoyu ihlal ettikleri belirtilen şirketlerin AB ülkeleri içindeki hesapları bloke edildi. Avrupalı şirketlerin bu firma ve kişilerle iş yapması da yasaklanacak.

Yaptırımlara dahil edilen kişiler ise AB'ye seyahat edemeyecek ve AB'deki banka hesaplarına erişimleri engellenecek.

Kaynak: Patronlar dünyası

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020, 13:46