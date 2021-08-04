AB'den Litvanya'ya destek sözü

Avrupa Birliği yetkilileri Belarus hükümetini ve cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun sebep olduğu göçmen kriziyle mücadele etmesine yardımcı olmak için göçmenlerin akın ettiği komşu ülke Litvanya'ya milyonlarca euro destek sözü verdi.

AB İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson'ın Litvanya'ya gittiği pazar günü 287 kişi daha Belarus'tan AB topraklarına giriş yaptı. Bunun, şimdiye kadar gerçekleşen günlük göç için yeni bir rekor olduğu belirtildi. Geçen yıla kıyasla ortalamanın üç katından fazla sığınmacı Belarus üzerinden AB'ye sığınmacı olarak geçti.

Johansson gazetecilere verdiği demeçte “Bu, Lukaşenko rejiminin bir provokasyonudur. AB topraklarına serbest erişimin olmadığını göstermeliyiz. Litvanya, AB ve tüm Schengen ülkeleri bu bölgeye yasa dışı erişimi engellemeli. Bu nedenle AB olarak Litvanya'nın Belarus ile olan ortak dış sınırını birlikte savunacağımızı herkes bilmeli" dedi.

Kaynak: Euronews