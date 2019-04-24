AB'den Mısır'daki anayasa değişikliklerine eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Mısır'a hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, toplanma ve ifade özgürlüğü bağlamındaki uluslararası ve bölgesel taahhütlerini hatırlatıyoruz. Mısır'dan bu taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mısır'da geçen hafta parlamentoda onaylandıktan sonra referanduma sunulan anayasa değişikliğiyle Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önü açılıyor. Anayasada yapılan değişikliklerle Sisi'nin görev süresi 4 yıldan 6 yıla çıkarılıyor ve tekrar seçilerek 6 yıl daha görev yapabilmesine olanak sağlanıyor.

Düzenleme kapsamında 13 maddede değişikliğin yanı sıra anayasaya 9 yeni maddenin eklenmesi de yer alıyor. Yeni eklenen önemli maddelerden biri cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının tekrar ihdas edilmesini içeriyor. Cumhurbaşkanına bir veya daha fazla yardımcı tayin etme, yetkilerini belirleme, görevden alma ve istifalarını kabul etme yetkisi tanıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 18:56