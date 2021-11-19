AB'den Polonya ve Macaristan'a son uyarı

Avrupa Komisyonu, hukukun üstünlüğü kriterine uymamakla suçlanan üye ülkelere karşı harekete geçti. Bu amaçla daha önce hiç kullanılmamış olan fon kesme mekanizmasını tetikleyecek gayri resmi bir adım olarak Polonya ve Macaristan'a mektup gönderme kararı alındı.

Mektuplarda, Komisyonun Polonya'da yargı bağımsızlığı ve AB hukukuna saygının yanı sıra Macaristan'da kamu alımları, çıkar çatışması riski ve yolsuzlukla ilgili sorular sorması öngörülüyor. Ülkelerin mektuplara yanıt vermek için iki ayı süresi olacak.

Brüksel'in bu son hamlesi, iki ülke hükümetlerinin 'demokratik normlar' konusunda yıllardır süren geriye gidişlerini frenlemeye yönelik bir çaba.

Polonya, Avrupa mahkemelerinin yasa dışı hükmettiği tartışmalı yargı reformları konusunda geri adım atmıyor.

Macaristan hükümeti ise, bağımsız kurumları sistematik olarak baltalamakla ve iktidardaki Fidesz partisine yakın isimlerin AB fonlarının kötüye kullanılması da dahil olmak üzere yaygın yolsuzluğa bulaşmalarına göz yummakla suçlanıyor.

Macar Başbakan Victor Orban bu suçlamaların tümünü reddediyor.

Bu iki ülkeyi AB fonlarından mahrum bırakmak adına güç kullanmaktan vazgeçtiği için Komisyon, Budapeşte ve Varşova'daki muhalif vekiller ve insan hakları aktivistleri tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu, gerekli adımları atmadığı için Komisyon'a dava dahi açtı.

Kaynak: Euronews