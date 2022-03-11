AB'den Rusya'ya dördüncü yaptırım paketi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketini hazırladıklarını söyledi.

Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki Versay Sarayı'nda gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yönelik yaptırım kararları konusunda hızla harekete geçtiğini belirten von der Leyen, kısa sürede rublenin yüzde 50'den fazla değer kaybettiğini, Rusya'da faiz oranlarının hızla yükseldiğini, enflasyonun arttığını, Rus hazine bonolarının kredi derecesinin çöp seviyesine indiğini ve ülkenin resesyona girdiğini anlattı.

Von der Leyen, Rusya'ya karşı şimdiye kadar 3 güçlü yaptırım paketini uyguladıklarını hatırlatarak, "Dördüncü yaptırım paketini getireceğiz. Bu yaptırımlar Rusya'yı küresel ekonomik sistemden daha da izole edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin maliyetini daha da artıracak." diye konuştu.

Enerji

Avrupalı ​​tüketicilere güvenilir ve uygun fiyatlı enerji tedarik etmekle görevli olduklarını belirten von der Leyen, orta vadede yenilenebilir kaynaklara büyük yatırımlar yapacaklarını, arzı çeşitlendirerek Rus gazına olan bağımlılığımızdan kurtulmak istediklerini ifade etti.

Von der Leyen, yenilenebilir enerjinin Avrupa'da istihdam sağladığını anımsatarak, bunun enerji arz güvenliğine ve bağımsızlığına yapılan "stratejik bir yatırım" olduğunu vurguladı.

AB'nin bu hafta enerji planını açıkladığını hatırlan von der Leyen, "Rus gaz, petrol ve kömürüne olan bağımlılığı 2027'ye kadar sona erdirmek için hazırlayacağımız teklifi mayıs ortasına kadar sunacağız." diye konuştu.

Von der Leyen, toplantıda enerji fiyatlarındaki artışı da görüştüklerine işaret ederek, mayıs ortasına kadar Komisyonun elektrik piyasa tasarımını optimize edecek seçenekleri sunacağını anlattı.

Tüketici ve işletmelerin enerji fiyatları konusunda hemen desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyen von der Leyen, "Bu ayın sonuna kadar Komisyon gaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarına geçiş etkisini sınırlamak için seçenekler sunacak." dedi.

Von der Leyen, daha uzun vadeli bir AB gaz depolama politikası belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, Komisyonun her yıl 1 Ekim'e kadar gaz depolarının en az yüzde 90 doldurulmasına yönelik mevzuat hazırladığını anlattı.

AB'nin Rusya'dan temin ettiği doğal gaz miktarını 1 yıl içinde 3'te 2 azaltma planı hakkında von der Leyen, "Bu yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Rusya'dan gaz tedarikini azaltmak için arz çeşitliliğini ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini artırmak, yenilenebilir yatırımlara yönelmek ve enerji tüketimini düşürmek gerekeceğini söyledi.

Liderlerin, gıda fiyatları ve küresel gıda güvenliğini de ele aldığına dikkati çeken von der Leyen, bu konularda da yasal düzenleme teklifleri hazırlayacaklarını belirtti.

AB "ciddi" savunma yatırımı planlıyor

Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna saldırısının Avrupa'daki güvenlik ortamını temelden değiştirdiğini belirterek, "Avrupa'yı savunmak için farklı kuvvetlere ve farklı kabiliyetlere ihtiyacımız var. Avrupa'da kayda değer ilave savunma yatırımlarına ihtiyaç olacak." dedi.

Bazı ülkelerin savunma harcamalarını artırma kararına yenilerinin ekleneceğini kaydeden von der Leyen, AB ülkelerinin savunma harcamalarını koordineli yapması gerektiğini vurguladı.

Avrupa ülkelerinin savunma sanayisi ve silahlı kuvvetlerinin operasyonel uyumluluğunun altını çizen Von der Leyen, gelecek haftalarda bu konuya odaklanacakları ve NATO ile koordinasyon içinde olacaklarını aktardı.

Von der Leyen, AB ülkelerinin liderlerinin AB Komisyonuna görev vererek savunma yatırımlarında nerelere yatırım yapılması konusunda plan istediğini, bunu mayıs ortasına kadar hazırlayacaklarını dile getirdi.

Ukrayna için AB yolu açık

Ukrayna'nın AB'ye yaptığı üyelik başvurusuna da değinen von der Leyen, "Ukrayna halkı müthiş bir cesaret gösteriyor ve Avrupa değerleri için cesaretle dik duruyor. Bunlar Ukrayna'nın Avrupa'nın parçası olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Von der Leyen, "Ukrayna'nın AB'ye üyelik başvurusu, ülkenin ulusal egemenliği ile iradesinin, kendi kaderini seçme hakkının ifadesidir. Bugün Ukrayna için bize doğru gelen yolu açtık. Ukraynalılar Avrupa ailesinin parçasıdır." ifadesini kullandı.

AB Konseyinin başvurudan sonra birkaç gün içinde AB Komisyonunu başvuru hakkında görüş bildirmek üzere görevlendirdiğini hatırlatan von der Leyen, "Normalde bu yıllar alacak bir süreç. Bu da tamamen farklı bir sürecin yürüdüğünü göstermektedir." dedi.

Ursula von der Leyen, AB üyeliği için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatarak, süreçle ilgili müthiş bir hız bulunduğunu, böylece Ukrayna'nın Avrupa ailesinin parçası olduğunun görüldüğünü sözlerine ekledi.

500 milyon avro ek askeri yardım

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımlar için daha önceki 500 milyon avroya ek olarak 500 milyon avroluk bütçeyi kabul ettiklerini söyledi.

Michel, AB'nin savunma harcamaları konusunda operasyonel bir stratejisi bulunduğunu, bundan sonra bu strateji içinde hayata geçirecekleri eylemleri ve yatırımları belirleyeceklerini kaydetti.