AB'den Rusya'ya Ukraynalı askerler için çağrı

Avrupa Birliği (AB) Rusya tarafından Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan Ukrayna askerlerinin ivedilikle ve şartsız serbest bırakılması çağrısı yaptı.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Rusya'nın tutukladığı 24 Ukraynalı askeri, ivedilikle ve şartsız olarak serbest bırakmasını ve askerlerin yasal temsillerinin ve konsolosluk yetkilileriyle iletişiminin kısıtlanmamasını talep ediyoruz." denildi.

Açıklamada, AB, Rusya'nın Kerç Boğazı ve Azak Denizi'nde güvenli geçişi sağlaması uyarısını da tekrarladı.

TUTUKLULUK SÜRELERİ 24 NİSAN’A KADAR UZATILMIŞTI

Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde görevli 24 askeri personelin tutukluluk süresini 24 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA

