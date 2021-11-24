AB'den Türkiye'ye 150 milyon avro
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için AB tarafından yapılması öngörülen 150 milyon avroluk destek için Avrupa Parlamentosu'ndan onay geldi.
Avrupa Birliği 24.11.2021, 22:31
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin bütçesinden Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon avro ek kaynak sağlanmasını onayladı.
Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin 2021 yılı bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasını içeren paket oylandı.
AP milletvekilleri, söz konusu paketi 588 "Evet", 87 "Hayır" ve 14 "Çekimser" oyla kabul etti.
Buna göre, bütçedeki değişiklikle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yaklaşık 150 milyon avroluk ek kaynak sağlanacak.
Söz konusu fon, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamındaki nakit desteğini finanse edecek.
Kaynak: AA
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