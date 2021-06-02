AB'den Türkiye'ye mali destek

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP), AB'ye aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile potansiyel aday olan Bosna Hersek ve Kosova'ya 2021-2027 yıllarında sağlanacak IPA III fonları konusundaki müzakerelerde uzlaştı.

AB bütçesinden söz konusu ülkelere 7 yıllık dönemde toplam 14 milyar 162 milyon avro mali destek sağlanacak.

IPA III, bu ülkelerin kapsamlı reformlar yoluyla üyelik kriterlerini yerine getirmelerini destekleyecek.

Fonların dağıtımında, stratejik ve dinamik biçimde politika odaklı bir yaklaşım izlenecek.

IPA III, hukukun üstünlüğü ve temel değerlere saygıya odaklanacak.

Demokratik kurumların güçlendirilmesi, kamu yönetimi reformu, ekonomik yönetişim ve rekabetçiliğe yönelik reformlar teşvik edilecek.

IPA III fonları tematik önceliklere göre dağıtılacak. Önceki dönem IPA fonları gibi ülke bazlı kaynak tahsis edilmeyecek.

Beklentileri karşılayan ve önceliklere yönelik ilerleme sağlayan ülkeler esnek biçimde ödüllendirilecek.

AB kurumları arasındaki uzlaşının bu aşamadan sonra AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

Türkiye'ye 2007-2013 yıllarındaki IPA I döneminde yaklaşık 4,5 milyar avro, 2014-2020 yıllarındaki IPA II döneminde de 4,4 milyar avro tahsis edilmişti.