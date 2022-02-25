AB'den yeni adım: Putin ve Lavrov yaptırım listesine alındı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptırım listesine alındığını duyurdu.

AB Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Borrell, Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanması kararının alındığını ifade etti.

Borrell, böylece Suriye'deki Beşşar Esed ve Belarus'taki Aleksandr Lukaşenko gibi söz konusu iki liderin de AB'nin yaptırım rejimine tabi tutulacağını, varlıklarının dondurulacağını kaydetti.

AB'nin yaptırımları

Halihazırda AB ülkelerinin ilk yaptırım paketi yürürlüğe girmiş durumda. Ayrıca, dün gece AB Liderler Zirvesi'nde ikinci yaptırım paketi de belirlendi. İkinci paketin resmi onay süreci devam ediyor.

AB, ilk paketle, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir yürürlüğe aldı.

Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükûmet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.

Rus devleti ve hükûmetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlandı.

İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırım listesinde yer aldı.

İkinci paketle de AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımlara karar verdi.

İngiltere, Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacak

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Johnson, NATO liderlerine, Ukrayna'yı bir felaketin sardığını ve Putin'in Soğuk Savaş sonrası düzeni bozmak için intikamcı bir misyonla meşgul olduğunu belirtti.

NATO üyelerini, Putin'in hırslarının burada bitmeyebileceği ve bunun küresel sonuçları olan Avrupa-Atlantik krizi olduğu konusunda uyaran Johnson, liderleri Putin ve rejimine azami acıyı yaşatmak için finansal iletişim sistemine (SWIFT) karşı derhal harekete geçmeye çağırdı.

Johnson, İngiltere'nin dün açıkladığı yaptırım paketine ek olarak ülkesinin, Putin ve Lavrov'a yakında yaptırım uygulayacağını duyurdu.

"Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil"

Dünyanın, Putin'in bu saldırganlık eyleminde başarısız olacağından emin olması gerektiğini dile getiren Johnson, Ukrayna'nın güçlü bir direniş gösterdiğinin altını çizdi.

Boris Johnson, bu eylemden sonra Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek konuşmasında, İngiltere'nin doğu kanadında NATO'ya yaptığı yeni teklifin ayrıntılarını özetledi.

Ülkesinin, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın, İngiltere Silahlı Kuvvetlerinden NATO'ya askeri destekte daha ileri gitme talebine hazır olduğunu söyleyen Johnson, NATO'nun Avrupa güvenliğinin geleceğinde önceliğe sahip olması gerektiğini ve şimdi güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.