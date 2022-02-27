AB dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi gündemiyle toplanacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bakanları pazar akşamı video konferans yöntemiyle toplantıya çağırdığını duyurdu.

Ukrayna'ya destek için "Rusya'nın saldırganlığına karşı" yeni tedbirleri kabul etmek üzere toplanacaklarını aktaran Borrell, "Kahramanca savaşlarına destek amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine acil destek paketi teklif edeceğim." ifadesini kullandı.

Bakanların toplantısı yarın akşam Brüksel saatiyle 18.00'de başlayacak.

AB bakanlarının yarınki toplantısında Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasının da görüşülecek konular arasında yer alması bekleniyor.

AB içinde daha önce yapılan görüşmelerde Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda oy birliği sağlanamamıştı. Almanya’nın başını çektiği bazı AB üyesi ülkeler, Rusya’nın sistemden atılmasına karşı çıkıyordu. Ancak Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerin bu konudaki tutumunu değiştirdiği belirtiliyor.

Belçika merkezli SWIFT, dünya çapında finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Halihazırda 200'den fazla ülke ve 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu SWIFT ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor.

Rusya'nın sistemden çıkarılması Rus bankalarının ülke dışı ticari işlemlerinin zorlaşması anlamına geliyor.

Batılı ülkeler, geçmişte benzer biçimde İran'ı SWIFT'ten çıkarmıştı. İran, sistemin dışında olduğu için petrol gelirlerini tahsilde ve ticari ödemelerde zorluklar yaşamış, ülke ekonomisinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşmıştı.

AB, Rusya'ya karşı son bir hafta içinde iki yaptırım paketi kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da kapsayan yaptırımlarla Rusya'nın finans, enerji ve ulaşım gibi sektörlerine kısıtlamalar getirildi.

Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründeki onlarca şirkete yaptırım kararı alındı.