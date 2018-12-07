AB için Magnitsky Yasası çağrısı

Avrupalı 45 parlamenter, insan hakları ihlallerine karşı Avrupa Birliği (AB) genelinde yaptırım uygulamaya imkan sağlayacak Magnitsky Yasası için çağrıda bulundu.

AB üyesi 18 ülkeden 45 Avrupalı parlamenter, insan hakları ihlali gerçekleştiren kişilere karşı birlik genelinde yaptırım uygulanması için "AB Magnitsky Yasası" çağrısı içeren bir mektup yayımladı.

Mektupta, insan hakkı ihlali işleyen kişilere karşı vize yaptırımı ve mal varlığı dondurulması gibi tedbirlerin bu çerçevede mücadele için kilit öneme sahip olduğu vurgulandı.

"Myanmar'da Arakanlıları hedef alan generaller, Güney Sudan'da silah yasağını delen silah tüccarları, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki tecavüzcüler ya da Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler cezasız kalmamalı." ifadelerine yer verilen mektupta, Avrupa Parlamentosu'nun 2014 yılından bu yana bu yönde birçok çağrısı bulunduğu anımsatıldı.

Magnitsky yaptırımlarının halihazırda ABD, Kanada, İngiltere, Estonya, Letonya ve Litvanya'da uygulandığına dikkati çekilen mektupta, "Artık cesur bir adım atmalıyız. AB genelinde Magnitsky Yasası'na ihtiyacımız var." vurgusu yapıldı.

Mektupta, Hollanda hükümetinin Magnitsky ifadesini kullanmadan "küresel yaptırım" çağrısı yaptığı anımsatılarak, "Hükümetlerimize küresel boyutu olan bir AB Magnitsky Yasası'nı onaylamaları için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Magnitsky Yasası nedir?

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitski’nin, 2009’da Rusya’da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya’nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak, sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti. Bu kapsamda 2012 yılında ABD’de kabul edilen Magnitsky Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD’ye girişinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptırımların hayata geçirilmesini öngörüyor.