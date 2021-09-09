AB içinde tartışma: Polonya kararına Macaristan'dan kınama

Avrupa Birliği ile Polonya arasında yargı reformu konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından Avrupa Komisyonu'nun para cezası isteğine Macaristan'dan tepki geldi.

Budapeşte yönetimi Komisyon yetkililerinin aldığı kararı "kibirli" olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu salı günü Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'daki hakimler için disiplin dairesinin hukukun üstünlüğünü yok sayması nedeniyle Varşova'ya para cezası vermesini istemişti.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, bu eylemin "kabul edilemez" olduğunu söyleyerek, Macar hükümetinin Polonya'ya desteğini ifade etti. Varga mesajında Komisyon'un "kötü niyetli saldırılarını" kınama kararı aldıklarını kaydetti.

Varga, Polonya'nın kararını dikkate almamanın, "egemen bir üye devletin yargı ve yasa yapma sürecine eşi görülmemiş bir şekilde karışan" bir Komisyon tarafından "skandal ve kibirli" bir adım olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Varşova üç hafta önce, disiplin dairesinin önümüzdeki aylarda daha geniş yargı reformlarının bir parçası olarak kapatılacağını açıklamıştı.

Ancak Avrupa Komisyonu, dairenin hakimlere baskı yapması ve yargı kararları üzerinde siyasi kontrol uygulamak için kullanılması nedeniyle AB hukukunu baltaladığını belirterek harekete geçtiğini belirtmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'da yargıçlar için oluşturulan disiplin uygulamasının AB yasalarında yeri olmadığına dair hükmünü 15 Temmuz'da açıklamıştı.

AB Komisyonu, bu hükmün ardından 20 Temmuz'da Polonya'ya mektup göndererek bu ülkenin Adalet Divanı kararlarına uymasını istemişti.

Polonya hükümeti ise 16 Ağustos'ta karşılık vermiş, "yargıçları yargılayan" disiplin mekanizmasının mevcut şeklinin kaldırılması niyetinde olduklarını bildirmişti. AB Komisyonu ise Polonya'nın Divan kararına uymak için gerekli tedbirleri almadığı sonucuna varmıştı.

Kaynak: Euronews