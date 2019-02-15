AB internette Telif Kanunu'na hazırlanıyor

AB müzakerecileri, fikri mülkiyet hakkını da içeren AB telif hakları yasasıyla ilgili tartışmalı reform konusunda şimdilik uzlaşma sağladı. Reforma göre, arama motorları gelecekte makale alıntıları için yayıncılara para ödeyecek ve platformlar telif hakkı ihlallerini engelleyecek. Yayıncılar tarafından memnuniyetle karşılanan reform, tüketici hakları kuruluşlarında sansür endişesi yarattı. Reformun etkisi ne olacak?

Konu ile ilgili Belçika gazetesi L'Echo "Telif hakları reformu yaratıcı sektörler için bir zafer" yorumu yaptı.

Gazete, “Sanat da dahil olmak üzere her işin bir ücreti olmalıdır. Bu olmazsa sanat ve kültürün yanı sıra bilgi de giderek daha çok erozyona uğrar ve internetteki reklam gelirlerine kurban edilmiş olur. Reform olmazsa toplumumuz Kaliforniya'da mukim kimi şirketlerin açgözlülüğü yüzünden çorak topraklara dönecek. Bu gelişme dev şirketlerle yarışamayan binlerce serbest meslek erbabı ve küçük ve orta ölçekli işletmenin aleyhine olacaktır. Bu reform basın üzerinde de olumlu etkileri doğurabilir, çünkü bu düzenleme dijital dünyada devrim yaratabilir.” dedi.

"Hırsızlar nesli artik farklı düşünmek zorunda" diyen Çek cumhuriyetinin Denik.cz gazetesi "Yeni telif hakları yasası yürürlüğe girdiğinde kullanıcılar tamamen değişmek zorunda kalacak, yorumunu yapıyor.

“İnternette her şeyin, filmlerin, dizilerin, kitapların, pornonun, yemek tariflerinin, deneme ve makalelerin bedava olmasına alıştık. ... Bunun kötü yanı, bu yüzden kaliteli müzik parçalarının, nitelikli gazetelerin, bilginin ve filmlerin değerini yitirmiş olması. AB, dev internet hırsızlarının dünyasını artık değiştirmeye ve bu alana kurallar getirmeye çalışıyor. Adı geçen ürünlere ödeme zorunluluğu getiren ve hırsızlığın adını koyan kurallar bunlar. İnternette hırsızlığı son derece normal gören bir nesli değiştirmek kolay olmayacak.”

Kaynak: Ajanslar