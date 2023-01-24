AB İran'a yeni yaptırımları kabul etti

Avrupa Birliği (AB), İran'a yönelik yaptırımları genişletti. 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

Kararı duyuran Avrupa Birliği Konseyi, "yaptırımların sebebi İran'daki insan hakları ihlalleri" açıklaması yaptı.

Yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların, Mahsa Amini'nin ölümü sonrası düzenlenen gösterilere yönelik müdahaledeki rollerine işaret edildi.

Yaptırım uygulanacak kişiler arasında İran Gençlik ve Spor Bakanı,

milletvekilleri, valiler, devlet medyasının çalışanları ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bazı üst düzey yetkilileri bulunuyor.

Bu kararla birlikte Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı İranlı sayısı 164'e, kuruluş sayısı 31'e yükseldi.

ABD'den İran'a yaptırım

Amerika Birleşik Devletleri de İran'a yönelik yaptırım kervanına katıldı.

İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanı ile bir vakfa yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımla İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ekonomik ayağının hedef alındığını belirtti.