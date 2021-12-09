AB, İran nükleer anlaşması görüşmelerinden umutlu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran nükleer anlaşması görüşmelerinin 7. turu kapsamında değerlendirmelerde bulunmak üzere ülkelerinde istişareler gerçekleştiren heyetlerin, anlaşmayı yeniden hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan çalışma arzusuna sahip olduklarını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için sürdürülen görüşmelerin 7. turu çerçevesinde, anlaşmaya taraf ülkelerin üst düzey temsilcileri, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora başkanlığında yeniden bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mora, delegasyonların ülkelerinde yaptığı verimli görüşmelerin ardından geri döndüklerini, halihazırda farklı delegasyonlarla görüşmeler yapıldığını, çok yönlü çalışmaların sürdüğünü, yarın da uzman grupların toplanacağını kaydetti.

"Farklı yaklaşımlar sürüyor"

Mora, zor bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirterek, farklı yaklaşımların sürdüğünü, bu durumun müzakerelerin doğasında olduğunu, bunu avantajlı kılmak ve çözüm bulmak için neler yapılabileceğine ilerleyen günlerde bakılacağını aktardı.

"Bugünkü toplantıdan edindiğim izlenim, ülkelerine giden bütün heyetlerin, yalnız İran değil bütün taraflar, bir uzlaşı sağlamak ve anlaşmayı yeniden hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan çalışma arzusunu tazeledikleri yönünde" değerlendirmesinde bulunan Mora, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaptığı telefon görüşmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"İran ve UAEA'nın iş birliği önemli"

Mora, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki iş birliğinin her şeyden evvel nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması açısından çok önemli olduğunu kaydederek, "Eğer bir anlaşma sağlanırsa, ki bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz, nükleer taahhütler Ajans tarafından gözlemlenecek. Bu nedenle ilerde sağlayacağımız herhangi bir anlaşmada UAEA, kilit bir ortak konumunda. İran ve Ajans arasındaki iş birliği önemli." diye konuştu.

İran dahil anlaşmaya taraf farklı ülkelerin çeşitli önerilerinin bulunduğunu, bunun müzakereler açısından doğal bir durum olduğunu belirten Mora, yaz öncesi 3 aylık yoğun bir çalışma sonrasında haziranda oluşturulan metnin temel çalışma zeminini oluşturduğunu bir kez daha vurguladı.