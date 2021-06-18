AB, kapsamlı yaptırımlar konusunda uzlaştı

Avrupa Birliği, Belarus yönetiminin Ryanair'e ait yolcu uçağını indirerek içindeki bir muhalif gazeteci ile kız arkadaşını tutuklamasına karşılık bu ülkeye yönelik uygulanacak ekonomik yaptırımlar konusunda anlaştı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığının yanı sıra konuya vakıf Avrupalı 3 diplomat, Minsk yönetimine yönelik yaptırım kapsamında yeni kredilerin kesileceğini bildirdi.

Geniş ekonomik yaptırım, Belarus'u hedef alan ve daha önce açıklanan tedbirlerin içerisindeki en kapsamlısı olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Euronews