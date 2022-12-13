AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: "Katar'dan bir futbol topu ve bir kutu çikolata aldım"

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılışına AB Komisyonunu temsilen katılan AB Komisyonunun Yunan üyesi ve Başkan Yardımcısı Schinas, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu sırasında düzenlediği basın toplantısında Katar ile bağlantılarını soran gazetecilere yanıt verdi.

Katar'daki iş gücü reformunu neden desteklediği sorulan Schinas, AB Komisyonu ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) pozisyonunu savunduğunu belirtti.

Şeffaflık yanlısı olduğunu vurgulayan Schinas, Katarlı yetkililerle yaptığı toplantıların da şeffaf olduğunu dile getirdi.

Schinas, bir gazetecinin, "Katar'dan hediye veya başka bir şey aldınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, Katar'dan bir futbol topu ve bir kutu çikolata aldım. Onları da beni stadyuma götüren şoföre bıraktım. Bir de Dünya Kupası hatırası malzemeler vardı. Hepsi AB Komisyonunun hediye kayıt eşiğinin altındaydı."

Schinas, kendisinin de Katarlı bakanlara, AB Komisyonunun protokol servisi tarafından sağlanan mum ve kağıt ağırlığı gibi hediyeler verdiğini aktardı.

AP'nin Yunan Başkan Yardımcısı Eva Kaili ile eski AP milletvekili İtalyan Pier-Antonio Panzeri, Kaili'nin erkek arkadaşı ve AP'de asistan olarak çalışan yine İtalyan Francesco Giorgi ile Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

AB Komisyonunun Yunan üyesi ve Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da soruşturma haberlerinden sonra aylar önce attığı Katar'ın iş gücü reformunu öven sosyal medya mesajları nedeniyle eleştirilmişti.

Katar, stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlıyor.

Katar'ın Avrupa Birliği Misyonundan yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin asılsız olduğu ifade edilmişti.