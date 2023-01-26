AB Komisyonu göç konusunda üye ülkelere ortak hareket etme çağrısı yaptı

Mektubunda, başta Akdeniz ve Batı Balkanlar rotasından gelenler olmak üzere AB'ye düzensiz göçmen sayısının 2016'dan beri en yüksek seviyeye çıktığını hatırlatan von der Leyen, ayrıca Ukrayna'daki savaş nedeniyle AB ülkelerinin şu anda 4 milyon civarında Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Von der Leyen, göç meselesine çözümün "ortak hareket etmek ve göçle ilgili yasal çerçeveyi yenilemekten" geçtiğini vurgulayarak "Yeni Göç ve İltica Anlaşmamız çıkana kadar göçe vereceğimiz karşılık hep eksik kalacaktır." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Batı Balkanlar ve Orta Akdeniz göç güzergahı üzerindeki çalışmaların süreceğini, denizlerde göçmen botlarının geçirdiği kazalarda arama ve kurtarma çalışmaları için daha koordineli bir yaklaşım için çalışacaklarını, AB ülkeleriyle özel kuruluşlara ait arama ve kurtarma gemileri arasında işbirliğini kolaylaştırmak istediklerini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı, mektupta liderlere kısa vadede ilerleme sağlanması gereken konuları da sıraladı. Bunlar dış sınırların güçlendirilmesi, iltica başvurusu reddedilenlerin geri dönüşlerinin hızlandırılması, iltica başvurusu yapılan ülkeler ve etkin dayanışma, geri dönüşlerle ilgili AB üyesi olmayan ülkelerle yapılacak çalışmalar olarak belirtildi.

Mektupta Türkiye hatırlatması

Von der Leyen, mektubunda Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart 2016 tarihli göç konulu ortak bildiriye de değindi.

AB-Türkiye Bildirisinin tam olarak uygulanmasının sağlanması için gerekli çabaları sarf edeceklerini aktaran von der Leyen, AB içindeki kendi kurallar ve standartların sürdürülmesinin de önemine vurgu yaptı.